Metallica se vrací do Prahy. V červnu 2022 má hrát v Letňanech

Skupina debutovala deskou Kill ’Em All, která přinesla extrémně rychlé rytmy, zuřivý zpěv přecházející do křiku, brutální riffy a rychlá až psychedelická kytarová sóla. Posléze zpomalila a předložila fanouškům složité a dlouhé skladby třeba na albu Master of Puppets, které je některými kritiky považována za nejlepší album vůbec. Nejznámější je ale tzv. Black album ze začátku devadesátých let, které už obsahuje i prvky popu a klidnější zpěv. Přineslo notoricky známé megahity Enter Sandman a Nothing Else Matters.