Metallica má namířeno do Prahy. Její hudba zachránila život a dělá radost

Na konci července se byla Dee Gallantová projít se svým huskym Murphym v Cowichanském údolí u města Duncan v Britské Kolumbii. Náhle spatřila v dáli divný pohyb, který ji znepokojil.

„Podívala jsem se tím směrem a uviděla tam něco neobvyklého. Nejdřív jsem to nedokázala rozeznat a pomyslela jsem si, že je to cosi divně zbarvené. Věděla jsem ale současně, že to není barva stromu ani křoví. A potom mi to došlo. Byla to puma,“ sdělila dívka magazínu Victoria News.

Jejich oči se střetly. Dokud bylo zvíře v uctivé vzdálenosti, měla Gallantová dojem, že co nevidět odběhne a ona potom bude přátelům vyprávět o zajímavém setkání. Puma se k ní ale začala pomalu přibližovat a ona zpanikařila.

Metallica je na evropském turné. Foto: Ross Halfin

Aby ji odehnala, začala nejprve křičet. Puma se na několik okamžiků zastavila, ale poté v přibližování pokračovala. V tu chvíli přišla spásná myšlenka. „Rychle jsem si našla v telefonu iTunes a písničku od Metalliky Don’t Tread On Me. Pomyslela jsem si, že je nejhlasitější z těch, které jsem předtím poslouchala, a napadlo mě, že by mohla zvíře odehnat,“ pokračovala ve vyprávění.

Byl to skvělý nápad, zvíře se zarazilo a potom uteklo. A Dee Gallantova je od té doby kapele neskonale vděčná. „Kdybych měla možnost setkat se se zpěvákem Jamesem Hetfieldem, ráda bych mu řekla, že mi jeho hudba zřejmě zachránila život,“ dodala.

Album za kratší dobu

Metallica je momentálně na evropském koncertním turné. Jmenuje se Worldwire Tour a jeho evropskou část odstartovala 1. května koncertem v Lisabonu. Program jednotlivých koncertů se sice trochu mění, ale jeho základ zůstává. Dojde tedy například na skladby The Memory Remains, The Four Horsemen, The Unforgiven, Sad But True, One, Master of Puppets, Creeping Death nebo Enter Sandman. Zazní i několik kousků z posledního alba Hardwired... To Self-Destruction, jež vyšlo v roce 2016.

V rámci rozhovorů, které kapela na turné poskytuje, došlo i na ten se serverem Mixdown. V něm kytarista Kirk Hammett přiznal, že je nervózní z toho, jak dlouho jeho kapele v posledních letech trvá, než vydá novou desku. Dosud předposlední Death Magnetic vyšla v roce 2008, osm let před tou dosud poslední.

Robert Trujillo (zády) a James Hetfield na pódiu v Praze. Foto: Milan Malíček, Právo

„Když mi bylo třináct čtrnáct, kapely vydávaly alba každý rok. Opravdu. Kiss přicházeli s novou deskou každých osm měsíců. Ne po osmi letech, jako my. Nikdo z Metalliky s tím není spokojený, protože víme, že je to opravdu dlouhá doba. Myslím si, že naše další deska vyjde po kratší době. Jsme povinni se po turné vrátit do studia. Máme tuny nového materiálu a nápadů,“ vysvětlil Hammett.

Vydání jedné konkrétní novinky skupina ale už oznámila. Ještě letos se do kin dostane záznam jejího dalšího koncertu s pány muzikanty. Ve dnech 6. a 8. září vystoupí v San Francisku ve dvou setech se symfonickým orchestrem. Stane se tak u příležitosti dvacátého výročí vydání živého alba S&M (1999).

Koncerty, jež se uskuteční pod názvem S&M2, budou natočeny, následně sestřihány a vydány v podobě filmového záznamu. Jeho premiéra je naplánována již na 9. října.

Báječná oslava třináctých narozenin

Jednou ze zastávek probíhajícího turné byl nizozemský Amsterdam. Tam se druhý červnový úterní večer dočkal výjimečného zážitku mladý fanoušek Evan. Od skupiny obdržel nezapomenutelný dárek, když mohl na postu bubeníka na chvíli nahradit Larse Ulricha.

Evan je velkým fanouškem Metalliky a bylo mu právě třináct let. Během koncertu si proto mohl s formací zahrát před osmašedesátitisícovým davem skladbu Seek & Destroy.

Zpěvák a kytarista James Hetfield. Za ním bubeník Lars Ulrich. Foto: Milan Malíček, Právo

Na pódiu ho osobitě přivítal zpěvák James Hetfield a řekl mu: „Ach, bože, Lars se zmenšil! Vyprali ho. Řekl jsem jim, aby ho nedávali do sušičky. Zmenšil se.“ Potom dal právě Ulrich chlapci poslední radu a nezapomenutelný okamžik pro Evana a milý pro muzikanty i přítomné publikum začal.

Evan si užil začátek skladby Seek & Destroy, přičemž ho později vystřídal Ulrich. V každém případě to pro něj byl zážitek, který potom komentoval na sociálních sítích slovy: „Dobře, dobře, nemám slov. Hrát na bicí před takovým davem se svými hrdiny, mou nejoblíbenější kapelou všech dob, byla ta nejlepší věc, jaká se mi mohla stát. A navíc to bylo v den mých narozenin.“

Osmatřicet let na scéně

Metallica tedy zachraňuje životy a dělá lidem radost. Dalo by se koneckonců říct, že tak činí už třicet osm let. Vznikla v roce 1981 v kalifornském Los Angeles. Současnou sestavu tvoří kytarista a zpěvák James Hetfield, kytarista Kirk Hammett, baskytarista Robert Trujillo a bubeník Lars Ulrich.