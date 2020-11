Městská divadla pražská v novém designovém katalogu

Fotografka Michaela Karásek Čejková nafotila soubor pro sezonu 2020/2021. Její umělecké portréty inspirované berlínským stylem zachycují herce v divadelních interiérech a nabízejí lidem možnost nahlédnout do zákulisí.

„Chtěli jsme vytvořit něco netypického, co by představilo náš herecký soubor široké veřejnosti. Prostřednictvím fotek jsme chtěli ukázat reálné prostory a zákoutí našich tří divadel a propojit je s konkrétními osobnostmi jednotlivých herců. Michaele Karásek Čejkové se povedlo propojit a zrealizovat všechny naše požadavky a zároveň do fotografií vložit kus sebe,“ říká o projektu Eliška Hobzová z tiskového oddělení divadla.