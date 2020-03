Menclův pohled na dějiny architektury

Historik umění Mencl (1905– 1978) se na samém sklonku života pustil do sepsání dějin architektury, ve kterých chtěl shrnout své celoživotní poznatky. Ale vše zůstalo jen u rukopisu v šesti sešitech. Knižního vydání se nyní ujala Helena Soukupová, která pokračuje v Menclově odkazu.

Mencl se na architekturu díval okem znalce, který zasvětil život propojení oboru dějin umění a praxe památkáře, dokonale obeznámeného se stavební technologií. Proto byl schopen rozpoznat, co bylo historicky důležité a co otevíralo cestu dalším tvůrčím nápadům. I to je důvod, proč toto jeho veledílo ani po půl století nijak nezestárlo.