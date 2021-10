McCartney: Za rozpad Beatles mohl John

Britský hudebník Paul McCartney označil za viníka rozpadu legendární kapely The Beatles svého někdejšího kolegu Johna Lennona. Při natáčení rozhovoru pro připravovaný pořad stanice BBC Radio 4 tímto sdělením vyvracel spekulace, že za rozpad kapely mohl on sám. Podle McCartneyho Lennon jednoho dne přišel a prohlásil, že v kapele končí. O obsahu pořadu This Cultural Life, který se bude vysílat 23. října, píše list The Guardian.