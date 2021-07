Mazel zve děti do lesa, mezi kouzelné bytosti různých tvarů a velikostí

Jeho nové vyprávění zavede diváky do ryzí současnosti.

Řeší časté starosti moderních rodičů, co dělat s potomky, kteří ze všeho nejraději volí život v luxusu, do nějž pár týdnů pod stanem, bez signálu, rozcvička, polní kuchyně a koupelna v potoce opravdu nepatří...

Hlavní hrdina (Sebastian Pöthe) je prostě Mazel. Kluk, jenž by si podobná dobrodružství s chutí odpustil. Jenže má smůlu. Na táboře si musí zvyknout nejen na provizorní podmínky, ale také na všudypřítomné bytosti našich lesů různých tvarů a velikostí.

„Někteří jsou veselí a jiní možná i nebezpeční. Pokud v lese zakopnete o kořen nebo na vás spadne šiška, není to náhoda a není to ani hravá veverka. Jsou to oni a ukazují, kdo je v lese doma,“ vypráví režisér Petr Oukropec.