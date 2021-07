Marie Tomanová se představí ve Francii

Fotografický dokument, se kterým umělkyně žijící již přes deset let v USA uspěla i v zahraniční konkurenci, It Was Once My Universe, je její osobní výpovědí.

Autoportréty v rodné krajině

Vznikla v době, kdy se vrátila domů do Mikulova. Formou autoportrétů umístěných do rodné krajiny přenáší emoce do obrazové podoby.

Křest publikace

Doprovodný program festivalu obsahuje také křest nové fotografické publikace, kterou vydá německé nakladatelství Hatje Cantz. Knihu New York New York, zachycující současnou newyorskou generaci, pokřtí v Arles pro odborné publikum, následovat však budou také křty v Praze, Tokiu a New Yorku.