Marie Rottrová překvapila po letech novou písní

„Na platformě kriminálního žánru Zrádci vypráví tři příběhy. Zachycují tři nemocná ega, tři iluze, které ve svém souhrnu pojmenovávají náš svět. První příběh je ve svém archetypu pohádkou o chlapci, co se vypravil do světa hledat štěstí. Klip k ústřední písni Cesta empatizuje právě tento hrdinou chybně si vyložený mýtus. Hlas Marie Rottrové zde zastupuje a souzní s rodiči hlavní postavy. Je to píseň matky svému synovi,“ uvedl Tauš.