Maneskin točili s Iggym Popem

„Byla pro nás velká čest, že se mu naše hudba líbila a chtěl s námi spolupracovat. Bylo to až dojemné, vidět ho před námi zpívat I Wanna Be Your Slave. To, jak byl otevřený a přátelský, je pro nás silný zážitek. Vyrůstali jsme na jeho hudbě a inspiroval nás k založení kapely. Je to stále neuvěřitelné, že jsme dostali šanci tvořit hudbu společně,“ řekl zpěvák skupiny Damiano David.