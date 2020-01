Mandrage ruší turné. Odehraje jen sobotní koncert bez zpěváka, možná poslední

„Bohužel nemáme jinou možnost než oznámit, že s výjimkou koncertu v pražském Foru Karlín rušíme celé nadcházející turné Dlouhej únor. Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládneme a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zase jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly za své,“ píše kapela v prohlášení.