Malířka Markéta Kolářová: Hranice mě brzdí. Jedu co nejvíc ze sebe

Neustálé experimentování. Každý den mě něco žene do ateliéru. Je tam ještě spousta neobjevených věcí. U posledních obrazů jsem přišla na nový způsob vyjadřování, ale zároveň nechci ustrnout a opakovat se. Peruánské zážitky se do obrazů promítly jako figury vynořující se do nerozlišitelného prostředí.

Protože nejde o konkrétní rysy konkrétních osob. Spíš se já sama dívám do sebe. Obličej vzniká až na ploše obrazu. I mě samotnou překvapuje, co se tam zhmotní, jaký výraz se najednou vyjeví. V nejnovější sérii se snažím ukázat změny ve vztahu dvou osob, nuance, když se od sebe odklání, tření těl, když jsou si nejblíž.

Uvolněnou expresivní až abstraktní malbu začínám tvořit na zemi ateliéru akrylovou podmalbou. Zpočátku není jasné, o co tam půjde. Nemám skicu, jedu co nejvíc ze sebe. Předpřipravený motiv považuji trochu za vězení.

Je to řízená náhoda. Když už vidím, že se rýsuje určité tvarosloví, podpořím ho. Ředěná barva se sama ale chová tak, že mi někdy zakazuje rozvinout tušený motiv. Tvoří si vlastní cesty. Nechávám obraz, aby mě překvapil, i když je to hůř obhajitelný přístup.

Je pravda, že mi hodně pomohl Josef Bolf. Uvědomila jsem si, že se nemusím bát odkrývat svůj vnitřní svět. To on mi otevřel nové dveře. Dřív jsem si v malbě lhala do kapsy. Uvědomila jsem si, že jsem dělala obrazy, aby byly. Jakmile jsem ale začala pracovat s tím, co je ve mně, ohromně mi to pomohlo.