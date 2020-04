Majitelé soukromých divadel vyzvali Zaorálka k rezignaci

„Tvrzení pana Lichtenberga, že pomáhám nějakým svým oblíbencům, je nesmyslné a nepravdivé,” uvedl ministr. Dodal, že je v kontaktu s těmi, na které se vládní pomoc nevztahuje a průběžně je žádá o zmapování ztrát. „Na vládě pak budeme v druhém kole diskutovat o možnosti podpory i pro podnikatele v kultuře, samozřejmě s ohledem na to, jak rychle se budeme moci vrátit ke kulturnímu životu, na který jsme byli zvyklí před koronavirovou pandemií,” dodal ministr kultury.

Lichtenberg řekl Frekvenci 1, že výzvu zaslal také předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO). Reakci zatím neobdržel. Schválený vládní balíček ocenila například Asociace nezávislých divadel. „Je to výrazná pomoc ze strany státu a je zřejmé, že ministerstvo situaci analyzuje a snaží se koncepčně reagovat,” uvedla asociace v tiskové zprávě. Zaorálkovy kroky ocenila i zakladatelka a ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. „Je to po dlouhých letech poprvé, co se někdo začal seriózně zaobírat hluboce podfinancovanou nezávislou scénou a jasně deklaruje zájem ji podpořit,” uvedla.