Made in Norway, thriller jako víno

Otevírá se palčivá otázka, jak se zbraně, navíc zcela nové, mohly dostat do nepravých rukou. Oda Skarová se pustí do pátrání a věc pro ni získává i osobní rozměr. Zbraně se totiž vyrábějí v jejím rodném městě v Norsku a s tamní zbrojovkou je tak či onak propojena část její rodiny i přátel. Je pochopitelné, že na určitých vysokých místech nikdo nestojí o to, aby bylo pozadí prapodivných obchodů odhaleno.

Made in Norway není klasická audiokniha, ale nesmírně velkoryse pojatá dramatizace. Rozhodně stojí za to se do ní důkladně zaposlouchat, a to nejen pro dramatičnost a napětí celého příběhu. Mimořádně povedené a důkladné je totiž i zvukové a režijní zpracování nahrávky. S trochou nadsázky lze konstatovat, že se jedná o špičkový filmový thriller, nicméně ve zvukové podobě.