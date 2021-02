Lukáš Pavlásek se promění v comedy automat

„Od podzimu především píšu. Většinu času trávím v pracovně, kde mám vše, co potřebuji ke štěstí. Přítelkyně mě často celý den nevidí, tak je to jako bych byl někde pryč po představeních. Kdybychom se viděli furt, mohl by to pro nás být šok,“ říká s úsměvem komik.