Luboš Moravec ze skupiny Gingerhead: Jakmile tvoříme, semkneme se

Naše minulost nám pomohla, ale ne výrazně. Začátky jsme si museli oddřít jako každá jiná kapela. Někdy jsme hráli jen za párek a pivo. Jednodušší je to naopak v mediálním světě, protože lidi z něho většinou známe.

Je v tom obrovský rozdíl. V devadesátých letech lidé chodili nejenom na koncerty známých kapel, ale i těch neznámých. Vzpomínám si, že jsme v roce 1992 jeli s Walk Choc Ice hrát takříkajíc na blind do Tábora. Byl to náš snad druhý koncert a vyrazili jsme na něj proto, že jsme tam měli kamaráda, jenž v tamním klubu řekl, že má kámoše, kteří mají novou kapelu a rádi by přijeli zahrát.