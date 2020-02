The Restarts Foto: Klub 007

Londýnské trio The Restarts se drží přímočarého punku

Londýnské trio The Restarts, které vystoupí v neděli 1. března na Strahově, se dalo dohromady v roce 1995, ovšem působí jako by hrálo o patnáct let déle. Nabízí přímočarý street punk okořeněný ska.