Litografie i plakáty Jiřího Šalamouna

Plakát ke slavné americké komedii Nebožtíci přejí lásce s Jackem Lemmonem vytvořil Šalamoun tak, že do centra díla umístil černou rakev a do ní vložil narůžovělé ženské šaty. Aniž by člověk věděl, o čem film pojednává, přitáhne jeho pozornost tvarový i barevný kontrast. Oblíbený film režiséra Dušana Kleina Jak básníkům chutná život zase pojal jako mírně popartový komiks. Místo typických textových bublin umísil mezi obrázky veškeré informace o díle (režie, herecké obsazení či popis děje).