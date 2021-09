Lil Nas X a Justin Bieber ovládli ceny MTV

Sedmadvacetiletý Bieber na ceremoniálu vystoupil po šesti letech a odnesl si domů sošku pro umělce roku a s hitem Peaches také cenu za nejlepší popovou píseň. Hlavní cenu za videoklip roku má se songem Montero (Call Me By Your Name) s homosexuální tématikou dvaadvacetiletý hudebník Lil Nas X.