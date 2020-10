Lidé brali výstavy útokem

V sobotu dorazilo tak tisíc lidí, hlásila tamní kustodka. Plno bylo i ve večerních hodinách. Národní galerie prodloužila otvírací dobu do 21 hodin po oba víkendové dny. Návštěvníci si ve frontě postáli tak deset minut. Uvnitř mohlo být v jednu chvíli sto osob. „Prodlužovat se nebude, pak míří do Kolína nad Rýnem nebo kam. Proto jsem si řekla, že půjdu,“ vyprávěla ve frontě jedna z čekajících dámě před sebou.

Kustodka, která včera působila v šatně, bydlí v nedaleké Dlouhé ulici, takže si nemohla nevšimnout, jak v sobotu večer, když šla z práce, byly ulice i kvůli brzké zavírací době restaurací prázdné. „Je to strašné, pro někoho likvidační,“ hodnotila. „Ale my Češi jsme opravdu chytří, bylo devět, v jedné hospodě už postavili výdejní pult na ulici a prodávali,“ pokračovala v líčení zážitků.

„Jasně že jo, to se vydrží, do konce roku to potrvá,“ odhaduje, jak dlouho budeme muset čelit neutěšené situaci. Strávníků chodí méně, pociťuje. Mezi těmi, kteří ke stolu usednou, je podle něj hodně Poláků.

Restauraci U Pinkasů nedaleko Václavského náměstí podle výčepního táhnou štamgasti, kteří přijdou na pivo. „Ti, co chodili na sedmou, přijdou na šestou, a ti, co chodili na šestou, přišli už ve čtyři. Seděli mi tu chlapi i od 12,“ vyprávěl včera s úsměvem. „Všichni jedou ten vtip, že do desíti se umí ožrat každý, ale do osmi už je to výzva,“ pokračuje.