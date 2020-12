Letní lidé jsou zakletí u břehů Zlaté řeky

V té době lidé utíkali každý víkend, dovolenou či prázdniny do takzvané vnitřní emigrace na chalupy, chaty, k táborovým ohňům v lesích, na vodácké výpravy či na vesnické fotbalové zápasy, kam (aspoň si to mysleli) pařát matky strany nedosáhl. Mezi tyto několikadenní emigranty patřili i lidé, kteří se léta setkávali u romantických říčních břehů.

Málokoho by napadlo zachytit tyto na první pohled obyčejné a vlastně nezajímavé lidi na fotografiích. Františka Dostála to nejen napadlo, ale díky bystrému oku se mu podařilo zachytit i momenty, kterých by si leckdo ani nevšiml.