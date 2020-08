Letní Letnou otevřou španělští akrobaté

Francouzský soubor Galapiat Cirquese se na Letní Letnou vrací po osmi letech, a to se světovou premiérou. Pražské publikum jako první uvidí novinku L’âne et la carrote, tedy Osel a mrkev. „Pomocí série čísel muž vypráví svůj příběh cirkusového umělce. Díky svému věrnému pomocníkovi si uvědomí, že když chce člověk změnit svět, musí začít sám u sebe,“ představuje Turek představení, jehož předpremiéru viděl ve Francii před vypuknutím pandemie.

Na repertoáru letenského festivalu bude i letos to nejlepší z české novocirkusové scény. Losers Cirque Company předvede speciální edici svého prvního představení The Loser(s), Cirk La Putyka uvede Kaleidoscope, který vznikl během konoravirové pauzy.

Oba soubory se pak sejdou ve společném improvizačním vystoupení s názvem Be Together – Buďme spolu, jež bude k vidění jen jednou, a to 21. srpna od 17 hodin právě na Letní Letné. Soubor VOSTO5 představí na Letné svůj Stand’artní kabaret.