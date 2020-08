Letní filmovou školu navštívilo pět tisíc lidí

Podle programového ředitele festivalu Jana Jílka se Uherské Hradiště stalo ostrovem kultury, normality a přemýšlení o filmech a o umění. „Projekce probíhaly opravdu bez problémů. Bylo vidět, že lidé, kteří přijeli, si toho váží a jsou rádi, že se můžou dívat na filmy, sdílet zážitky, sedět v kině. Emoce v hledišti byly trošku jiné než v minulých ročnících,“ řekl.

Letní filmovou školu slavnostně zakončila premiéra filmu Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy. Do kin se nový Slámův film dostane v září. Černobílý snímek zachycuje proměnu malé obce na česko-rakouském pomezí od konce 30. do počátku 50. let minulého století. Podnětem pro vznik filmu byl poválečný masakr v Tušti v oblasti Vitorazska na jihu Čech, kdy při divokém odsunu Němců partyzáni koncem května 1945 zabili 14 lidí.

„Je to svébytný film, příběh, dramatické vyprávění. Studoval jsem podklady, mluvil s pamětníky, ale není to rekonstrukce. Je to pouze silná inspirace tím příběhem, který si to podle mě zaslouží,“ řekl k filmu jeho scenárista Ivan Arsenjev.