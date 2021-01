Letní festivaly budou, věří pořadatelé a pilně objednávají kapely

„I přes nelehký rok 2020, kdy byla hudební scéna tvrdě postižena omezeními spojenými s pandemií koronaviru, se organizátorům Rock for People, Ameba Production, podařilo uspořádat pětadvacet klubových a open air koncertů, festivaly Rock for People Home a Kefírek, do online prostředí přenesli hudební konferenci Nouvelle Prague. Také oznámili nové datum konání vyprodaného šestadvacátého ročníku Rock for People, který se - pokud to situace dovolí - uskuteční ve dnech 10. - 12. června 2021 v královéhradeckém Festivalparku,“ sdělila za pořadatele v úterý Anna Mašátová.

Přijet by letos měly např. skupiny Green Day, The 1975 nebo Fall Out Boy.

Pro své fanoušky mají pořadatelé i překvapení - 31. ledna se budou moci v počítačové hře projít po festivalovém areálu a zazpívat si s českými i zahraničními skupinami. Rock for People In the Game přenese všechny do interaktivního 3D virtuálního prostředí.

Zpěvák Youssou N´Dour Foto: Colours of Ostrava

Účastníci si vytvoří herní postavy, se kterými prozkoumají festivalový areál, ale také zhlédnou krátké koncertní sety. Americkou scénu zastoupí metalcorová kapela Crown the Empire, písničkář a rapper Kenny Hoopla, texaské duo Missio i metalcoroví The Devil Wears Prada.

Pořadatelé Colours of Ostrava uvedli na svých stránkách, že věří, že nový rok „bude plný živé hudby, koncertů a festivalů“ a že se „setkáme v červenci v Dolních Vítkovicích na dalším ročníku našeho festivalu“.

Proběhne podle nich 14. až 17. července v Ostravě a vystoupí tam mimo jiné americká rocková skupina The Killers, jedna z největších hvězd world music Youssou N´Dour s kapelou Le Super Étoile de Dakar nebo LP, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Wardruna, Dubioza Kolektiv, Bakermat a Fatoumata Diawara.