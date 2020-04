Leon v novém singlu objevuje magii i chemii

„Singl Chemie je o všem tom nepopsatelném, co proudí mezi námi. Ať je to chemie, magie, láska nebo něco jiného. Vždy je něco nevysvětlitelného, co k sobě lidi přitahuje, nebo naopak. Chemie má znázorňovat přirozenou, ale zároveň nevysvětlitelnou substanci, která funguje v každém mezilidském vztahu. Je to pocit, který každý zná, ale zároveň nedokáže vysvětlit, proč a jak vlastně funguje. Jde o všechny mezilidské vztahy, kamarádské, partnerské i pracovní. Když zarezonuje chemie, vzniká magie“ vysvětluje Švanda.