Lenka Reinerová očima své dcery

Hlavně je to ale kniha o hledání rodiny likvidované vražděním židovského národa. Tomu matka unikla emigrací do Paříže, kde ji stejně čekalo zatčení a věznění. Nakonec se jí podařilo přepravit do Mexika, kde ve službě čs. exilové vlády strávila podstatnou část druhé světové války. Tam se také provdala za jugoslávského interbrigadistu Theodora Balka, s nímž se v míru vydala do jeho rodného Bělehradu. V městě nad Sávou se krátce po válce narodila i autorka.