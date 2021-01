Lenka Nová točila u moře videoklip Pro Boha

„To prostředí je velmi fotogenické, síla moře, které se mění každý den, změny počasí, velké vlny, silný vítr a druhý den až dusivé ticho a hladina jako olej, to vše evokuje sílu něčeho nad námi, nad čím nemáme moc a co tu přetrvává dlouhé věky a naše životy mezitím přicházejí a odcházejí. Právě na těchto místech jsem často viděla lidi, jak dlouze hledí do dáli, dobíjejí baterky a možná přemýšleli nad tím, co se právě děje, co bude dál, a čekali na odpovědi. A to byly ideální kulisy pro text Lukáše Pavláska, který napsal na album Dopisy,“ popsala.