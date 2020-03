Led Zeppelin konečně vyhráli. Stairway to Heaven není ukradená

Led Zeppelin byli v roce 2014 obviněni, že Stairway to Heaven kopíruje neznámou píseň Taurus od americké skupiny Spirit. Taurus je o tři roky starší než Stairway to Heaven. Nyní soud v San Francisku potvrdil rozsudek z roku 2016, že Led Zeppelin nekopírovali.

Jeho podivná žaloba se částečně zakládala na tom, že Led Zeppelin a Spirit spolu hráli nedlouho poté, co vznikla píseň Taurus. Jimmy Page z Led Zeppelin prý mohl slyšet riffy a zapamatovat si je.

Zpěvák Robert Plant a kytarista Jimmy Page jsou oba zapsáni jako autoři Stairway to Heaven, a kdyby soud prohráli, mohli by přijít o miliony dolarů.

U soudu v roce 2016 se ukázalo, že si žádný svědek nevzpomíná na konkrétní koncert, kde by Led Zeppelin prokazatelně seděli a poslouchali tuto píseň. Page uvedl, že o písničce v životě neslyšel a že si nevzpomíná, jestli si vůbec někdy pustil desku skupiny Spirit, vzhledem k tomu, že desek vlastní tisíce. Plant jen suše konstatoval, že si nemůže pamatovat, co se stalo před více než 40 lety.

V roce 2007 zvolili čtenáři Novinek Stairway to Heaven druhou nejlepší rockovou baladou v dějinách. První místo přiřklo 46 000 účastníků ankety baladě Nothing Else Matters od Metalliky. Třetí byla Bohemian Rhapsody od Queen.