Lara Fabian oslaví koncertem v Praze své narozeniny

Lara Fabian se do celosvětového povědomí se zapsala v roce 1994 albem Carpe Diem, jehož prodeje do roka dosáhly na trojnásobně platinový statut. Obdržela za ně i dvě ceny Félix. V roce 1999 uvedla na trh své první anglicky nazpívané album Lara Fabian, které stanulo na 1. místě v přehledu novinkových desek časopisu Billboard, kde následně bodoval i její první singl v angličtině - I Will Love Again.