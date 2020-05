Lana Del Rey proti využívání sexu. Je z toho ale obvinění z rasismu

Lana Del Rey v současné době pracuje na dalším albu, které má vyjít v září. Předtím, než z něho představila první singl, rozhodla se poukázat na to, že někteří lidé a kritici mají nepochopitelné problémy s jejími texty. Přitom se pustila do obsahu textů svých kolegyň.

„Nejsem feministka,“ doplnila. „Ale ve feminismu by měl existovat prostor i pro ženy, jež vypadají a jednají jako já. Pro typ žen, které když říkají ne, tak muži slyší ano, pro ženy, které jsou nemilosrdně kritizovány za to, že zůstávají autentické, ženy, jimž byly jejich příběhy a hlasy odebrány silnějšími ženami anebo muži, kteří nenávidí ženy.“

Spisovatelka a kritička Jamilah Lemieuxová k celé věci napsala: „Nevím, kdo co udělal Laně Del Rey, ale rozhodně to nebyly černé ženy. Holka, jdi zpívat koledy a nech nás na pokoji.“

Se svým názorem se přidal i novinář Michael Blackmon z magazínu Buzzfeed. „Pokud chcete bojovat proti recenzentům, klidně to dělejte. Nesnižujte ale, a to ani neúmyslně, vklad barevných umělců a těch, kteří byli v oboru před vámi. Jinak budete ignorováni,“ konstatoval.

Lana Del Rey se rozhodla na kritická slova reagovat. „Zpěvačky, které jsem zmínila, jsou mé oblíbené umělkyně. Ale pokud to chcete vnímat po svém, jděte do toho. Nezmění to fakt, že nemám stejnou příležitost vyjádřit to, co chci, aniž bych byla vystavena kritice. Existuje skupina žen, jejichž hlas nechce nikdo slyšet. To nemá nic společného s barvou kůže,“ napsala.