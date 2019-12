Lákadlem zámku Valdštejnů bude Muzeum Čtyřlístku

Památka, která ještě do roku 1945 patřila do rodového majetku Valdštejnů, se po rozsáhlé rekonstrukci za 89 milionů korun otevře v neděli. „Bude to poprvé v historii, kdy bude zámek ze 16. století natrvalo otevřený pro veřejnost,“ řekla starostka Doks Eva Burešová (SLK). Kromě muzea Čtyřlístku najde na zámku nové sídlo také dokská městská knihovna, turistické informační centrum a od léta tu bude zpřístupněná rovněž zámecká prohlídková trasa.