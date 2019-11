Labyrint světa a ráj srdce. Česká kniha, kterou obdivuje celý svět

Jeho kniha už v roce 1631 vyšla v Sasku. Hlubokou i vtipnou alegorii společnosti zřejmě inspirovali Tomasso Campanella (Sluneční stát) a Johann Valentin Andreae (Bloudění cizince ve vlasti). Poutník prochází světem se dvěma zrádnými průvodci (Všudybud a Mámení) a nahlíží do různých společenských a profesních skupin.

Stále dokola ho zarmucuje marnost činnosti povrchních a závistivých obchodníků a řemeslníků a podivuje se, že to kromě něj nikdo nevidí.

„Než to vím, kdyby se z těch jejich prací, co nepotřebného, zbytečného a hříšného v nich jest, vyníti a odmísiti mělo, že by větší díl lidských obchodů klesnouti musel,“ konstatuje poutník. Štěstí ovšem nenajde ani u vzdělanců, právníků, soudců a filozofů.