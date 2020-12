Kytarista Rudy Linka uvádí vánoční speciál ze Šumavy

„Našimi hosty byly ty úplně největší osobnosti našeho hudebního světa, nejen osobnosti, ale přímo legendy: Václav Neckář, Ivan Mládek, Petr Lipa, Lenka Filipová, Guma Kulhánek, Vladimir Merta. A ti, kteří jsou na dobré cestě se legendami stát: Debbi, Vojta Dyk, Dan Bárta a Pavel Šporcl. Ti všichni si udělali čas, přijeli na Šumavu a zahráli se mnou úplně bez jakékoli přípravy na společném závěrečném jam sessionu. K tomu je třeba nejen silná dávka profesionality, ale i odvahy a smyslu pro dobrodružství. Moc jim za to všem děkuji,“ vzkázal Linka.

„Co určitě pomohlo, a já to vím z mailů, které mi diváci posílají, je, že letos začala moje žena Anna vařit pro hosty oběd. Je úžasné, kolik lidí si Annu oblíbilo a přeje si, aby Anna byla na obrazovce více, a já si říkám, jaké štěstí, že naše příjmení je úplně stejné - Linka, protože jinak by se úplně lehce mohlo stát, že by ČT navrhla aby se pořad přejmenoval na Linková,“ dodal.