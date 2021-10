Kylie Minogue se vrací do rodné Austrálie

Minulý týden vydala nový singl A Second to Midnight, v němž hostuje britský zpěvák Olly Alexander ze skupiny Years & Years. Je to pilotní singl z rozšířené edice zpěvaččina loňského alba Disco, která vychází pod názvem Disco: Guest List Edition.

Její první album Kylie vládlo hitparádám už v roce 1988. Britský albový žebříček ovládla i s jeho následovníkem Enjoy Yourself (1989). V devadesátých letech dobyla singlový žebříček písničkou Tears on My Pillow a kompilací Greatest Hits (1992).

V první dekádě nového tisíciletí měla na prvním místě tři singly (Spinning Around, Can’t Get You Out Of My Head a Slow) a na špici albového žebříčku vyšplhala s díly Fever (2001) a Aphrodite (2010). V minulém desetiletí se jí to podařilo se čtrnáctou studiovou deskou Golden (2018) i s výběrovkou Step Back in Time: The Definitive Collection (2019).