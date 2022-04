Kyjevský herec Moskvin se stal členem Divadla na Vinohradech

„Poznali jsme se při práci na filmu Muž, který stál v cestě, o politikovi Františku Krieglovi, který se natáčel před ruskou invazí na Ukrajinu. Spřátelili jsme se. Takže když začala válka, zavolal jsem mu, domluvili jsme se a já sedl do auta a jel do Vyšného Nemeckého, kde jsem na něj čekal. On přijel do Užhorodu a absolvoval čtyřhodinovou cestu pěšky směrem na Slovensko. Je mu přes šedesát, takže ho pustili bez problémů přes hranice. Přivezl jsem ho do Prahy, ubytoval u sebe a dal mu šanci pokračovat v profesní kariéře u nás v Divadle na Vinohradech. Je to báječný herec, národní umělec,“ přiblížil Töpfer.