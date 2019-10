Kvůli Gottově pohřbu televize mění program

ČT1 upravuje na pátek dopolední program a zpravodajská ČT 24 se bude věnovat rozloučení s Karlem Gottem ranním a podvečerním Speciálem. Od 20.00 do 22.00 se diváci prostřednictvím kamer ČT 24 přímým přenosem podívají do velkého sálu pražského Žofína, kde bude zpěvákovi vzdávat poslední poctu veřejnost. Prima zařazuje během dne několik mimořádných vstupů od 7.30 až do 22.00 hodin s Terezií Tománkovou, která je připravena informovat diváky o dění kolem smutečního rozloučení. Karlu Gottovi budou věnovány také Velké zprávy na Primě. Své průběžné zpravodajství během dne rozšiřuje také Nova.