Krumlovu by slušel jiný cyklus než Epopej

V pátek 24. července uplyne 160 let od narození malíře Alfonse Muchy. Když se oslavovalo před deseti lety, uspořádala Nadace Alfonse Muchy výstavu Apoteóza lásky v Obecním domě v Praze s reprízami v regionech a turné po Japonsku. Když se slavilo 130 let a také 50 let od umělcova úmrtí, byla v letech 1989 až 1992 otevřena Muchova retrospektiva ve dvaceti muzeích v Japonsku včetně jednoho plátna ze Slovanské epopeje.