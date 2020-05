Kristýna Čepková: Lásku k divadlu jsem zdědila

Na konci března vstoupila do Kristových let. „Cítím se líp než třeba ve třiadvaceti letech. Mám víc rozumu a netrápím se tolik zbytečnostmi, zvlášť v situaci, ve které se teď nachází naše planeta. Možná, až mi bude o deset víc, se to ještě zlepší,“ říká Kristýna Čepková, divadelní dramaturgyně a dcera herce Petra Čepka.