Krimiseriál Temný Kraj 2 opět zkouší mysteriózní náladu, ovšem marně

Druhá řada tu první zřejmě v ničem nepředčí: na obrazovce se opět neuměle propojuje žánr krimi a vztahový seriál a do výsledného kostrbatého spletence se znovu uměle dosazuje mysteriózní nálada. Tajemná, až hororová linka stále působí na úrovni scénáře neorganicky a v rovině režie se vyžívá v až naivních záběrech a střizích.

Takže žádné příjemné překvapení návrat neprovázelo, a k tomu si divák ještě musel v sobotu protrpět známou bolest nezdařených úvodních dílů, které se snaží představit co nejvíc z hlavních postav a otevřít hlavní dějové linky.

Temný Kraj bohužel ničím z toho nešetřil. Vypravěčsky nakousl kdeco, od záhadného vraha svazujícího své oběti do kozelce přes utopené auto, ztracený taxík a zmizelou dvojici po rodinné a srdeční trampoty snad poloviny vesnice Břeh, kam se Vaculík coby elitní detektiv Petr Kraj na počátku první řady uchýlil. Před přepracováním a zákeřnou nemocí. A do toho všeho na konec tvůrci připletli i historku o hastrmanovi, která se váže k rybníku, kde bylo objeveno utopené auto bez řidiče, zato s až ladovsky vykrouženou fajfkou pohozenou v kufru.

Výsledný divácký dojem – poněkud chaos vyžadující zvýšenou míru trpělivosti.

A co je v druhé řadě nového? Především hlavní hrdina, specialista na sériové vraždy, vstal hrobníkovi z lopaty, když šťastně překonal zhoubnou nemoc, přičemž mu nejde z mysli místní veterinářka – Tereza Kostková. Ačkoli stále žije na chalupě po strýci, už stihl slíbit návrat do velkoměsta a šéfování mordparty, před čímž ho však jeho přítel lékař varuje jako před jistou sebevraždou. Policejní smysl ale navzdory tomu vítězí a kromě práce v Praze se elitnímu detektivu nabídly i dvě místní záhady: jeden, možná záměrně zpackaný, dávno uzavřený případ plus místní legenda o strýcově pokladu – autoveteránu, což měl být dar z Anglie za jakési blíže neurčené služby.