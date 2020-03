Kravitz, Korn i Aerosmith. Lístky na květen a červen se dál prodávají

To však zdaleka neznamená, že jsou zrušené všechny akce. Podle pořadatelů nadále platí termíny většiny megakoncertů, které se mají konat už v květnu a v červnu.

V plánu jsou například 30. května Korn (Praha, Tipsport Arena), 1. června 5 Seconds of Summer (Praha, O2 arena), 16. června System of a Down ( Praha, O2 arena), 19. června Guns N‘ Roses (Praha, Letiště Letňany), 24. června Aerosmith (Praha, O2 arena), 25. června Alicia Keys (Praha, O2 arena) či 30. června Lenny Kravitz (Praha, O2 arena).