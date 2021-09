Krampol o Belmondovi: Oba jsme prožili tisíc krásných životů

Byl to pro mě důležitý okamžik. Když na počátku šedesátých let probíhalo vánoční promítání pro herce, pustili nám i film Jeana-Luca Godarda U konce s dechem. V něm jsem Belmonda viděl poprvé a naprosto mě uchvátil. Byl úžasný.

Především svým mistrovským výkonem, samozřejmě. Už tehdy jsem si ale uvědomil, že do filmového světa přichází někdo, kdo bortí do té doby danou představu žen o filmových milovnících. Tehdy jasně převládal názor, že to musí být hezouni. Jenže Belmondo jim ukázal, že i tak, v nadsázce řečeno, ošklivý chlap může být půvabný.