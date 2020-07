Kouzelník Ondřej Pšenička: Baví mě obracet lidi na kouzelnickou víru

Jaký je to pocit?

Neberu to nijak zásadně, ale je to super.

Co vás k soutěži přivedlo?

Když to bylo poprvé, připravoval jsem si nějaké představení v Americe a zjistil jsem, že jedno z kouzel je ideálním pro soutěžní pořad. Takže to první kouzlo už bylo hotové, jen jsem ho trošku upravil.

Jak utajíte své triky?

Velmi rád spolupracuji s nekouzelníky. Spousta kouzelníků nechce odhalovat mnoho ze svého řemesla, ale ono to může mít i obrovské výhody. Když třeba režisér pořadu ví, co dělám a jak potřebuji, aby kouzlo vypadalo co nejlíp, vyhoví mi, protože chce, aby představení vypadalo co nejlépe.

To tedy znamená, že nejste jediný v sále, kdo ví, o čem kouzlo je. Je to i režisér.

Ano. Režisér to ví.

Proč jste se po první výhře do pořadu opět přihlásil?

Po prvním úspěchu jsem se neplánoval vrátit. Když jsem pak o tom přemýšlel, nevěděl jsem, co bych ukázal. Nakonec to bylo kouzlo s hledáním chybějící karty. Potkal jsem se s producenty, kteří se ptali, co budu dělat v další sérii. Ukázal jsem jim kouzlo a oni souhlasili. Jen jsem neměl připravenu žádnou zábavnou prezentaci. To bylo v září. Na prezentaci jsem pak přišel v lednu a točilo se koncem února. U třetího vystoupení jsem už neměl nic, protože jsem si předtím vystřílel všechny náboje. Nakonec mě napadlo, že bych mohl udělat kouzlo s předpovědí budoucnosti, ale s tím, že se ta předpověď už stala. Teď už v televizi běží sedmá série show, v každé je padesát kouzelníků a asi tři sta vystoupení. Je obtížné přijít na něco originálního.

Kouzelníci tu byli, jsou a budou. Člověk má pocit, že už nic nového vymyslet nelze.

To říká hodně kouzelníků. A říkají to většinou ti, kteří nic nevymýšlí. Já si naopak myslím, že je ještě spousta neobjeveného. Samozřejmě to přichází s technologiemi. Ale třeba Česká republika má jednoho kouzelníka, který je ve svém oboru nejslavnější na světě, akorát doma ho nikdo nezná.

Kdo to je?

Bohužel zemřel v roce 2014. Jmenoval se Lubor Fiedler, byl z Brna a byl pravděpodobně nejplodnějším kouzelnickým vynálezcem v historii. V Americe ho zná každý kouzelník.

Setkal jste se s ním?

Ano, v posledních dvou letech jeho života. Byl to vynikající člověk, nesmírně originální. Neupravoval kouzla, ale vymýšlel nové principy. Vymyslel jich přibližně osmdesát. Třeba když slavný kouzelník David Copperfield připravoval kouzelnickou sadu pro děti, pozval si Fiedlera, aby do ní pomohl vymyslet kouzla.

Žijete a pracujete v Americe. Kolik měsíců žijete tady a kolik tam?

Normálně jsem v Čechách méně než půl roku.

V kolika letech jste začal s kouzlením?

V deseti. Mám štěstí, že mám velkou podporu rodičů, hlavně mamky. Taťka to bral vždycky jako koníčka. Chtěl jsem studovat DAMU, ale třikrát jsem se na ni nedostal. Studoval jsem tedy Vysokou školu ekonomickou, na které jsem však nezůstal. Dal jsem přednost vyšší herecké škole.

A pak jste studoval v Americe. Teď tam pracujete. Jak jste se dostal k práci v Magic Castle?

Byla to dlouhá cesta. Měl jsem studentské vízum, našetřené peníze plus podporu rodičů. Při studiu jsem trávil čas jen na třech místech. Ve škole, doma a v Magic Castle. Je to klubovna akademie magických umění, taková kouzelnická mekka. Nemohou do ní lidé z ulice, musíte být buď člen, nebo mít od člena pozvání.

Dostal jste se tam na pozvání?

Stal jsem se členem, než jsem tam jel, protože jsem o té podmínce věděl. Chodil jsem tam poměrně často, a když jsem dostudoval školu, byl jsem tam každý večer. Sledují, jak často tam členové chodí a jestli se jim to vyplácí. Můj kamarád si všiml, že tam byl nějaký člověk šestaosmdesát večerů za sebou. To jsem byl já. Je to neuvěřitelné místo. Musí se tam dodržovat dress code, muži tam nesmí bez kravaty a ženy tam mohou jen ve večerních šatech. Je tam šest divadélek, v nichž jsou každý večer kouzelníci.

Co je pro vás jako kouzelníka vrchol?

Dost se mi to mění, nemám dlouhodobé plány. V tuto chvíli je to velké představení. Chtěl bych udělat velkou show. Nejsem jen karetní kouzelník. Dělal jsem i iluze, například s Richardem Nedvědem. Prošel jsem všechny kouzelnické obory, chtěl bych to dát do kupy. Bavilo by mě to a myslím, že by to bavilo i lidi.

Máte letos v České republice plánované představení?

Mám mikromagické představení v Praze. Mělo být v květnu, bude ale v říjnu. Jmenuje se 52 Lovers a je to představení plné karetních triků.

Co vám udělá radost?