Konečně! O EU zasvěceně i hravě

Obálku knihy Polemika s euroskeptikem (Bourdon, 198 stran) zdobí kresba Miroslava Kemela, mimochodem dvorního autora Práva. Hlava rodiny sedí v křesle u televize, na níž září mapa Evropy, a říká manželce, jež nese šálky s kouřící kávou: „Samozřejmě že EU není ideální. To bychom do ní nepatřili.“

Odlehčenost, nadhled a lehké pero čtenáře provází od prvního slova po poslední. Už samotný nápad stojí za to: o souvislostech kolem evropské integrace se tu zasvěceně, avšak důvtipně přou v devatenácti rozpravách paní Petra, stoupenkyně silné EU, ale v žádném případě eurohujerka, a pan Václav, hloubavý euroskeptik, jenž argumenty nestřílí od boku, protože si toho nemálo zjistil a načetl. Je na čtenáři, aby si vybral. A pozor: neútočí na sebe, nezesměšňují se navzájem, neurážejí se. Chtělo by se zajásat: vida, jde to, byť jen v autorově fantazii.