Kolja či Vrchní, prchni! Změnila se místa, kde se natáčelo?

Absolvent psychologie na Karlově univerzitě si v civilním zaměstnání povídá s lidmi na krizových linkách. Zároveň je ovšem vášnivým milovníkem filmů. „Filmy jsem se zabýval dokonce i ve své diplomové práci. Zkoumal jsem, jak filmové umění pomáhá lidem s úzkostmi či depresemi. Když terapeut snímky pečlivě vybere, může klientovi pomoci získat nový náhled na jeho problémy,“ říká čerstvý magistr. Filmům se ovšem věnoval i ve volném čase, a to nejen při jejich sledování.

„Na sociální síti Instagram, kde lidé zveřejňují své fotografie, jsem narazil na profil Stepping Through Film, což bychom do češtiny mohli přeložit jako Krok do filmu,“ pokračuje Mičke. Jeho autor Thomas Duke si vždy vytiskl políčko z filmu a následně se pokoušel najít přesné místo, kde záběr vznikl.

Fotografii z filmu před sebe nastavil tak, aby dokonale zapadla do skutečného místa. „Věnoval se hlavně filmům z Velké Británie. A tak mě napadlo, že bych něco podobného zkusil i v České republice,“ říká filmový nadšenec.

„Původně jsem myslel, že to bude taková legrace jen pro mě. Lidem se to ovšem začalo líbit,“ tvrdí autor profilu Filmové políčko na Facebooku a Instagramu. Byť s projektem začal teprve letos v lednu, jeho profil už sleduje téměř sedm tisíc lidí a on kvůli filmovým lokacím cestuje po celé republice.

Kolja na mostě

Marek Mičke ukazuje záběr, který dnes budeme hledat. Je to filmové políčko ze snímku Kolja, na kterém Zdeněk Svěrák nese na zádech titulního hrdinu v podání Andreje Chalimona. „Abych našel místo, kde scéna vznikla, navštěvuji často internetové stránky filmovamista.cz,“ vysvětluje Mičke.

Na tomto webu najdete databázi více než tří tisíc filmů a seriálů, které se natáčely v České republice – můžete se podívat, kde vznikaly jednotlivé scény, a třeba se tam vypravit na výlet. V tomto případě ovšem Marek Mičke rovnou věděl, že konkrétní záběr z filmu Kolja vznikl na vyšehradském železničním mostě v Praze.

Kolja a focení na vyšehradském železničním mostě. Foto: Petr Horník, Právo

„Musím najít to správné místo a úhel, aby na sebe fotografie a okolní prostředí navazovaly,“ vysvětluje nadšenec. Po několika pokusech je Marek Mičke spokojen, dává před sebe filmové políčko a mačká spoušť svého fotoaparátu. Jenže je tu problém. „Teď jsem si uvědomil, že na záběru je za postavami vlak,“ říká filmový fanoušek.

Jako na zavolanou ovšem jeden vlak přijíždí, a dokonce na mostě na chvíli zastavuje, takže se může v klidu pořídit snímek. Teď je konečně hotovo a Marek Mičke může povyprávět, co vše při hledání filmových míst zažil.

Vrána, nebo Králík?

Vypravil se třeba do pražské čtvrti Žižkov, aby se podíval na filmové lokace legendárního snímku Ladislava Smoljaka Vrchní, prchni!. „Dům s bytem Dalibora Vrány vypadal pořád stejně, jen byla před ním místo velorexu parkovala škodovka. Pan Vrána si polepšil,“ usmívá se Mičke. Dostal se dokonce i přímo do budovy, kde fantom Restaurací a jídelen bydlel.

„Když ve filmu vidíte něčí příbytek, často se točí exteriéry stavby na jednom místě a interiéry na jiném. V tomto případě je to ovšem jedna a tatáž budova,“ vysvětluje filmový fanoušek. Zkusil proto zazvonit na tamní obyvatele a jedna paní ho skutečně pustila dovnitř. „Vyfotil jsem si dveře, před kterými Vrána předstírá, že je ve skutečnosti inženýr Králík. Vypadají pořád stejně,“ vzpomíná Mičke.

Marek Mičke je vystudovaný psycholog. Foto: Petr Horník, Právo

Při svém pátrání se podíval i do Kerska na Nymbursku, kde se natáčely Slavnosti sněženek, nebo do obce Křečovice na Benešovsku, tam zase vznikal film Vesničko má středisková. „Náměstí a brána z Vesničky jsou i po více než třiceti letech pořád stejné. Jedna paní mě pustila dokonce k sobě na zahrádku, kde ve filmu Marián Labuda a Rudolf Hrušínský popíjejí pivo. Ta mě ovšem zklamala, celá zahrada dnes vypadá úplně jinak,“ popisuje Mičke.

Jedním z jeho oblíbených filmů je i pohádka S čerty nejsou žerty. „Byl jsem na statku v Jinonicích, kde se točily scény z kasáren včetně slavné hlášky: Máchale, spadlo ti to,“ popisuje nadšenec. „Dnes se na statku pořádají jízdy na ponících. Překvapilo mě, že ani tamní zaměstnanci mnohdy netušili, že se známá pohádka natáčela právě tam,“ vypráví Mičke.

Kudy utíkal Tom Cruise

Česká republika je oblíbená i mezi zahraničními filmaři, Marek Mičke proto pátrá i po lokacích z hollywoodských trháků. „Fotil jsem třeba místo, kde ve filmu Mission: Impossible utíkal Tom Cruise,“ dává příklad. „Na filmová políčka z filmu Anthropoid o atentátu na Reinharda Heydricha reagovaly dokonce i fanynky z Velké Británie,“ pokračuje Mičke. Důvod je zřejmý: ve filmu totiž hráli Gabčíka a Kubiše dva britští hezouni, Cillian Murphy a Jamie Dornan.

Tom Cruise na pražské Kampě. Foto: Marek Mičke

„Chtěl jsem také přidat něco navíc oproti profilu, kterým jsem se inspiroval,“ říká Mičke. Začal proto točit krátká videa – v nich představí vždy několik filmů, které se v té samé lokaci natáčely. „Třeba v jediné pražské ulici, Thunovské, se natáčela komedie Adéla ještě nevečeřela, Formanův Amadeus, ale i hollywoodský akční film Česká spojka. A ve stejné ulici se nedávno točil i komiksový seriál o kapitánovi Amerika, nazvaný The Falcon and the Winter Soldier,“ říká nadšenec.