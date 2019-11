Knihou roku jsou Mornštajnové Tiché roky

Vyhlášení se odehrálo v Cubex Centru Praha. Fond je nezávislou organizaci, jejímž úkolem je popularizovat čtení ve společnosti. Do hlasování se během roku zapojilo 47 892 čtenářů.

V knize Tiché roky nejde o velké historické téma, nýbrž o intimní rodinné drama, v němž hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako u předcházejícího autorčina románu Hana jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře podmaní od první do poslední stránky.

V kategorii Sci-fi a fantasy zvítězil Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní Ransoma Riggse. V kategorii Životní styl a hobby vyhrála Barbora Tlustá za titul Bez obalu – Jak žít zero waste. Je to první česká kniha o životním stylu zero waste. Jako nejlepší kniha Populárně naučná byla určena Honest guide autorů Janka Rubeše, Honzy Mikulky a Elišky Podzimkové. Bez servítků odhaluje turistické nástrahy hlavního města.