Knihománie podpoří knihkupce

Ze šestadvaceti nových titulů si budou moci lidé u svých knihkupců vybírat v rámci desátého ročníku Knihománie. Ta se koná od středy 21. do čtvrtka 22. října. Chce nabídnout to nejlepší, co přináší knižní trh, a také podpořit knihkupce v kamenných obchodech.