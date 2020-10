Knihkupci doufají, že je udrží e-shop a rozvozy

„I tady si lidé budou moci předem objednané knížky aspoň vyzvednout, mělo by to být jako na jaře,“ předpokládala prodavačka z mladoboleslavského knihkupectví Kosmas. Firma je jakožto knižní velkodistributor v jiné situaci. Přesto ani dvě z jejích poboček nepřežily jarní uzavírku, sdělila Právu prodávající.

„Na jaře jsme ztráty ani nepočítali, bylo to špatné. Přes léto je pohyb lidí po Jihlavě menší, a tak jsme se těšili, že to na podzim srovnáme,“ připomněla Kubová, že tamní knihkupectví propojené s čajovnou není přehlídkou klasické beletrie, spíš oázou, do které také studenti často míří pro učebnice.

„Zrovna teď jsme v době, kdy se prodávají učebnice, tržba se trochu zvedla,“ posteskla si. „Pokud to bude jen do 3. listopadu, tak to snad ještě přežijeme. Ale pokud by to mělo být déle, už to bude pro spoustu firem likvidační,“ doplnila.