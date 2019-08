Kniha o časopisu Student se čte jako detektivka

Celostátní týdeník Student, vycházející ve vydavatelství Mladá fronta od října 1965 do konce srpna 1968, se nestal běžným studentským časopisem, jak by se podle názvu mohlo zdát. Postupně měl až šedesátitisícový náklad, a měl by vyšší, nebýt přídělového systému na novinový papír, širokou čtenářskou obec i tematický záběr.