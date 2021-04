Klára Vytisková zpívá s Erikou Stárkovou o změně

„Písničku Change, tedy Změna, jsem napsala hned po tom, co jsme zůstali na jaře v lockdownu. Všem se nám ze dne na den obrátil život vzhůru nohama a bylo jasné, že se ještě hodně změní, a že budeme chtít možná změnit i něco u sebe. Přivedlo to mé myšlenky k tomu, že Svět potřebuje změnu a změníme to jen když začneme každý u sebe,“ komentuje Vytisková svůj nový singl.