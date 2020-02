Klára Vytisková pokřtí novinku 16. dubna, zpívá na ní i o mateřství

„Na Love is Gold se od všech domácích a vesnických témat minulé desky Home vracím zpět do města. Ve zkratce z tepláků zpátky do džín. Město bylo už od gymplu místo, kde jsem byla sama se sebou, vesnice je pro mě rodina. Nové album reflektuje můj život jako ženy, která díky mateřství začala vnímat víc sama sebe. V Ice jdu sama se sebou na rande a dochází mi, že není čas na to, se nemít ráda, protože to všechno utíká tak rychle, v písničce Burn spaluju nejistoty, v duetu Gold s Albertem Černým zpívám o sebelásce, kterou deska zpracovává v různých podobách...,“ vysvětlila Klára koncept desky.

„Láska neznamená jenom mít kluka, chodit na rande. Slovo láska pojímá mnohem víc. Je to láska v rodině, láska, kterou máte s přáteli, láska ke zvířatům, láska k vaší práci a v neposlední řadě láska k sobě. Je to to dobré, co v sobě máme, a musíme se o to starat jako o poklad. Možná by se deska ale měla jmenovat Love is Salt, protože sůl je nad zlato,“ dodala k názvu alba Love is Gold.