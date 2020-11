Klára Vytisková natočila místo křtu alba pár písní naživo. První je Gold

Na jaře udělala zpěvačka Klára Vytisková radost sobě i fanouškům novinkou Love Is Gold. Album v letošním roce doprovodily klipy k písním Just Be You a Gold s hostujícím Albertem Černým z Lake Malawi. Koncertního křtu se však nedočkalo. Jako náplast za něj natočila zpěvačka s kapelou speciální live session.